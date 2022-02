Zelensky sente Draghi, Russia fuori da Swift, è tempo di decidere su adesione Ucraina all’Europa

- Advertisement -

AgenPress – “Questo è l’inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Stati, Ucraina e Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi in una conversazione telefonica ha sostenuto l’uscita della Russia da Swift, la fornitura di assistenza alla difesa. L’Ucraina deve entrare a far parte dell’Ue”.

Lo scrive su twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che ora è un “momento cruciale” per decidere l’adesione del suo paese all’Unione europea.

“È un momento cruciale per chiudere una volta per tutte la discussione di lunga data e decidere sull’adesione dell’Ucraina all’#UE. Discussa con @eucopresident di un’ulteriore assistenza efficace e dell’eroica lotta degli ucraini per il loro futuro libero”.