Zelensky. “Sono a Kiev, fino alla vittoria. I russi possono prenderla solo se la radono al suolo”

AgenPress – “Sono a Kiev, in via Bankova, fino alla fine, fino alla vittoria”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video di stanotte su Instagram in cui si mostra in strada, nella via della capitale ucraina dove hanno sede gli uffici presidenziali.

“I russi possono prendere Kiev solo se la radono al suolo”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa a Kiev, come riferisce il Guardian. Zelensky si è detto aperto ai colloqui con il presidente russo Vladimir Putin, confermando di aver discusso della possibilità di negoziati a Gerusalemme con il primo ministro israeliano Naftali Bennett. Il leader ucraino ha aggiunto di aver sperato che Bennett potesse avere “un’influenza positiva” nei colloqui di pace con la Russia.

