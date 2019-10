Agenpress. “Sono addolorata per la scomparsa di Paolo Bonaiuti, protagonista e artefice di una politica e di una comunicazione che oggi purtroppo non ci sono più, fatte di idee e non di insulti, di contenuti e non di slogan.

Negli anni di lavoro che abbiamo condiviso, ho imparato molto da lui. Ne ricorderò sempre l’instancabile professionalità, l’amore per il Paese e il forte senso delle istituzioni”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.