Il Tar del Lazio blocca la revoca della scorta al “Capitano Ultimo”

Agenpress. Il Ministero dell’Interno aveva annullato la protezione per il colonnello Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che arrestò Totò Riina. Il Tar del Lazio ha sospeso in via cautelare il provvedimento.

I giudici hanno accolto il ricorso presentato dal difensore del colonnello Sergio De Caprio, l’avvocato Antonino Galletti che dichiara: “Non ci risulta che la mafia sia stata ancora sconfitta e chi si è battuto a lungo contro di essa sacrificando la propria libertà e mettendo a rischio la vita ha diritto di essere tutelato dallo Stato“.