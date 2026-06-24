Fiumicino, Scurria (FDI): “Aeroporto di Fiumicino da record. Porta d’Italia che conquista l’Europa”

AgenPress. “Per l’ottava volta dal 2018 e per la quinta consecutiva, Fiumicino è stato proclamato miglior aeroporto d’Europa dall’ACI EUROPE nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri.

Un risultato straordinario che riempie d’orgoglio l’Italia e conferma la capacità della nostra Nazione di competere e vincere ai massimi livelli internazionali. Fiumicino non è soltanto un aeroporto, è la porta d’ingresso dell’Italia nel mondo, simbolo di efficienza, innovazione e qualità.

Voglio ringraziare tutti i lavoratori, la governance di ADR, i dirigenti e tutti quelli che hanno contribuito a questo successo. Questo premio dimostra che quando si investe nelle infrastrutture e nel merito, l’Italia eccelle. L’aeroporto di Fiumicino è orgoglio nazionale, eccellenza italiana che continua a far volare alto il nome del nostro Paese in Europa e nel mondo”.

Lo dichiara in una nota il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria.