Gregoretti. Bonafede: “ci sono presupposti per mandare a processo Salvini”

Agenpress – “Come Ministro non posso commentare indagini in corso. Io posso constatare che per il M5S è una vicenda diversa da quella della Diciotti e Di Maio ha già detto che ci sono presupposti per dare parere favorevole al processo”.

Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha risposto a Circo Massimo in onda su radio Capital alla domanda se Matteo Salvini debba essere processato per il caso della nave Gregoretti. E alla domanda ulteriore se all’epoca in Consiglio dei ministri ci fu una decisione collegiale sulla vicenda, Bonafede ha replicato: “confermo quello che ha detto Di Maio. C’erano presupposti diversi perché c’era la possibilità della redistribuzione nei diversi paesi”.