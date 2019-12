NCO: Carfagna, va salvata. Mostriamo volto migliore della Campania

Agenpress. “Salvare l’esperienza della Nuova Cucina Organizzata deve essere un obiettivo primario per tutta la politica campana e nazionale. La sua chiusura – per mancanza di fondi da parte della Regione – significherebbe un pericoloso e intollerabile messaggio di disinteresse delle istituzioni per chi ha fatto della lotta alla camorra una ragione di vita, lavoro e sviluppo economico.

In queste ore si stanno moltiplicando gli appelli dei sindacati, del mondo dell’associazionismo e di singoli cittadini alla regione Campania perché intervenga prima che sia troppo tardi. La cooperativa che gestisce la NCO non viene pagata da mesi, con quel rimpallo di competenze tra uffici ed enti che scoraggia chiunque. Mi rivolgo come altri al presidente De Luca: mostriamo il volto migliore della Campania, la camorra vince anche a causa dell’indifferenza delle istituzioni”.

Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.