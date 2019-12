Manovra. Gregorio Fontana (FI), governo condanna Italia alla stagnazione

Agenpress – “Con questa finanziaria il governo delle quattro sinistre condanna l’Italia alla stagnazione. Assistenzialismo, aumento del debito, tasse e manette ecco in sintesi la manovra di bilancio di una maggioranza che teme solo per la propria sopravvivenza ed è incapace a prendere qualsiasi misura utile a rilanciare la nostra economia che, secondo le previsioni più ottimistiche, nel 2019 chiuderà con una crescita dello 0,1 per cento”.

Lo afferma l’On Gregorio Fontana, deputato di Forza Italia e Questore della Camera dei Deputati.