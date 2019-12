Manovra. La Camera conferma la fiducia. Salvini, governo peggiore di quello di Monti

Agenpress – La Camera conferma la fiducia al governo sulla Legge di Bilancio con 334 voti a favore, 232 contrari e quattro astenuti.

Questa legge di bilancio “è chiaramente incostituzionale”, ha detto nell’Aula della Camera il presidente della commissione Bilancio di Montecitorio Claudio Borghi intervenendo sul dibattito sulla fiducia posta dal governo sulla Manovra. “Questa manovra altro non è, con tutti i suoi micro interventi, se non una vera e propria legge mancia. Tanto vale che la facciamo come si faceva prima…”.

Di diverso parere Pier Carlo Padoan del Pd. “Una manovra che guarda avanti, con un taglio delle tasse al netto dello stop alle clausole di salvaguardia. Si può e si deve fare di più. Andare avanti nelle riforme fiscali e nella lotta alla evasione. Siccome questa manovra dà fiducia al Paese avrà anche quella del Pd”.

“Io mi domando sul Colle più alto se sembra normale che il Parlamento ed il popolo siano totalmente impediti dal dire, fare, lavorare, suggerire, proporre, emendare. È un Governo pericoloso, composto da incapaci pericolosi che la democrazia non sanno dove sta di casa”. “Sette miliardi di nuove tasse, più burocrazia, manette per chi non ce la fa, senza che il Parlamento, che rappresenta il popolo, abbia potuto cambiare nulla”.

“Cosa penso? Il peggio. Sette miliardi di nuove tasse, certificati dalla Corte dei Conti, più burocrazia, più sbarchi e un po’ di manette a caso. Penso sia il peggior governo degli ultimi anni, stanno riuscendo a superare in peggio il governo Monti e pensavo che sarebbe stato difficile farlo”.