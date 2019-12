Rai, Mollicone (FdI): “Inopportuno annuncio su Repubblica partecipanti a Sanremo”

Agenpress. “Troviamo inopportuno che il direttore artistico di Sanremo abbia annunciato la composizione dei concorrenti in esclusiva su Repubblica e non, come da consuetudine, in una conferenza stampa istituzionale.

E’ una condotta lesiva degli interessi dell’azienda: presenteremo un quesito in commissione di Vigilanza Rai per chiedere chiarezza al management, ricordando ad Amadeus che ha stipulato un contratto con l’azienda del servizio pubblico radiotelevisivo.”

E’ quanto dichiara il deputato commissario di Vigilanza Rai Federico Mollicone.