Agenpress. Interrogato dal Gip, Pietro Genovese ha risposto alle domande. “Sono sconvolto e devastato per quanto accaduto” – ha detto il ragazzo al giudice -.

Gli avvocati del giovane accusato dell’omicidio stradale di Gaia e Camilla, a Roma dichiarano: “E’ una tragedia per tutte e tre le famiglie coinvolte. Pietro Genovese non è il killer descritto e merita rispetto e comprensione, come le famiglie delle due ragazze“.