Sanremo. L’ira dei giornalisti su Amadeus che svela i nomi dei cantanti in esclusiva a Repubblica

Agenpress. Sul Festival di Sanremo 2020 esplode l’ira dei giornalisti e degli addetti ai lavori, che lanciano accuse contro il conduttore e direttore artistico della kermesse, Amadeus, che ha scelto di svelare la lista ufficiale dei big in gara in esclusiva a Repubblica.

(Tiscali) Così, soprattutto su Twitter, si sono lette critiche aperte da parte di tanti giornalisti e c’è stato chi, come Michele Monina, ha addirittura diseppellito l’ascia di guerra annunciando battaglia.

Non solo. Anche il quotidiano “Il Giornale” non ha mancato di criticare l’operato di Amadeus con un articolo dal titolo significativo “Amadeus azzoppa la Rai (e sé stesso)”. Tra l’altro, si legge: “Per Amadeus è facile prevedere un cammino complicato verso il palco del teatro Ariston, infatti non è sfuggito a nessuno, né alla Commissione di vigilanza né al Cda Rai, quanto la mossa di anticipare tutto a un quotidiano sia irrituale, se non peggio”.