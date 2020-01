Governo. Berlusconi. “Più resta in carica, più la sconfitta sarà grande”

Agenpress – “I protagonisti” della maggioranza “cercheranno di restare attaccati alle poltrone il più a lungo possibile, ma devono fare attenzione, più governeranno e più rimarchevole sarà la sconfitta che gli italiani infliggeranno loro quando potranno votare”.

Lo ha detto Silvio Berlusconi in un’intervista al Tg5. “Questa maggioranza è nata con un solo scopo: restare in Parlamento a lungo e impedire alla vera maggioranza degli italiani, che è quella che noi rappresentiamo, di governare. Sono in grande difficoltà. Abbiamo un governo che si basa su tasse e manette”.

Le elezioni regionali “possono dare un avviso di sfratto al governo più a sinistra della storia della Repubblica”, ha quindi aggiunto il leader di Forza Italia. “La Calabria può diventare il simbolo del riscatto del Mezzogiorno e l’Emilia Romagna può liberarsi da un sistema di potere che dura da mezzo secolo senza ricambi”.

Il leader di Forza Italia ha poi parlato di politica estera ed in particolar modo di come l’esecutivo stia affrontando il dossier Libia. “Il governo delle 4 sinistre non ha una politica estera: è molto grave. Le loro iniziative velleitarie sulla Libia sottolineano ancora di più la nostra impotenza in dossier importanti per la nostra economia e per la nostra sicurezza”.