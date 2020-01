Meloni (FdI): “C’era una volta la libera impresa in Italia…”

Agenpress. C’era una volta la libera impresa in Italia… Continua l’assedio del Governo al servizio di banche e multinazionali: ogni piccolo commerciante dovrà comunicare allo Stato, pena sanzione, quando pensa di andare in ferie, quali sono i suoi giorni di chiusura settimanali quando rimane chiuso per malattia.

E se disgraziatamente il registratore di cassa per lo scontrino elettronico dovesse rompersi, deve tempestivamente chiamare un tecnico a sue spese per rimetterlo subito in funzione.

Nulla deve sfuggire al Grande Fratello! Visto che stanno trasformando le partite iva in lavoratori dipendenti, perché lo Stato non garantisce loro anche le ferie pagate, la malattia pagata e la tredicesima? Vergogna!

E’ quanto dichiara, in una nota, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.