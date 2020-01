Agenpress. Condanna all’ergastolo per l’ex terrorista dei Nar Gilberto Cavallini. Dichiarato colpevole, dalla Corte di Assise, del reato di concorso in strage per la bomba del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna.

La sentenza è arrivata dopo 40 anni dallo scoppio della bomba che fece 85 morti e oltre 200 feriti.

Attualmente l’imputato è in regime di semilibertà provvisoria a Terni, è stato condannato complessivamente a nove ergastoli. Gilberto Cavallini si è sempre proclamato innocente.