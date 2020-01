Matteo Renzi: “Tanta ipocrisia dal segretario della CGIL Maurizio Landini”

Agenpress. Per capire come funziona una certa sinistra italiana bisogna seguire Maurizio Landini. Quando nel 2014 il Governo Renzi mise 10 miliardi per il ceto medio, con gli 80€, Landini criticò.

Oggi il Governo Conte mette 3 miliardi per il ceto medio, allargando gli 80€, Landini applaude. Io sono felice che gli 80€ finalmente siano apprezzati da tutti. Ma quanta ipocrisia c’è in questo atteggiamento del segretario della CGIL?

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Renzi fondatore di Italia Viva.