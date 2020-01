Tajani (FI): “Bettino Craxi ha pagato per colpe non sue il prezzo di un immeritato esilio”

Agenpress. Bettino Craxi è stato un grande politico, un Presidente del Consiglio con una visione del ruolo dell’Italia in Europa e nel mondo. Ha pagato per colpe non sue il prezzo di un immeritato esilio.

Nel 2017, la mia visita alla Sua tomba ad Hammamet fu un atto sentito e partecipato‪.‬

Il mio apprezzamento va alla Fondazione Craxi, che dal 2000 svolge attività di elaborazione e promozione culturale in campo nazionale ed internazionale.

E’ quanto dichiara, in una nota, Antonio Tajani vicepresidente di Forza Italia e Presidente delle Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo.