Gregoretti. La Lega ha votato a favore del processo. Maggioranza ipocrita

Agenpress – “La maggioranza non solo vuole processare Salvini, ma pretende anche di decidere come e quando. Se la maggioranza pensa davvero che Salvini sia un sequestratore, l’ex ministro andrebbe fermato subito. La melina di Pd, 5S e Iv dimostra che è solo una vergognosa sceneggiata per colpire il leader della Lega. La vera sentenza sarà emessa dagli elettori di Calabria ed Emilia-Romagna, e per smascherare l’ipocrisia della maggioranza voteremo sì al processo”.

Così Erika Stefani a nome dei componenti leghisti della giunta per le immunità di Palazzo Madama, dove erano presenti solo le opposizioni, in tutto 10 senatori (5 della Lega, quattro di Forza Italia e uno di Fratelli d’Italia). Assente per malattia il senatore del gruppo delle Autonomie, Durnwalder e, assenti per protesta, i 10 membri della maggioranza, compresi due del Misto.