Zingaretti: “Salvini che fa la vittima è patetico”

Agenpress. Salvini che fa la vittima è patetico. Sui processi il Pd non voterà mai sulla base di un giudizio politico, ma solo sulla base della valutazione delle carte processuali. Si deve fare così per le persone normali e si deve fare così anche per i potenti.

Senza privilegi o persecuzioni per nessuno. La gazzarra di queste ore ha un solo fine: strumentalizzare politicamente una vicenda giudiziaria e far dimenticare che il Governo ha tagliato le tasse sugli stipendi ai lavoratori.

E’ quanto dichiara, in una nota. il segretario del Pd Nicola Zingaretti.