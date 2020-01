Di Maio: “Questa è sicuramente la fine di una fase, ma non del mio percorso nel MoVimento 5 Stelle”

“Molti mi stanno scrivendo e chiamando da stamattina per dirmi: non mollare! Non ci penso per nulla a mollare. Si chiude soltanto una fase, e ci vediamo agli stati generali, dove ci sarò, e porterò le nostre idee. Ci sarò sui territori, ci sarò al lavoro per l’Italia, ci sarò per tutti coloro che avranno bisogno di sostegno. Ci sarò e non mollerò mai.

Da parte mia continuerò a servire gli italiani e il MoVimento 5 Stelle impegnandomi al massimo.”