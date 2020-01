L’elenco delle spiagge che saranno pulite dai cittadini e dai volontari di Fare Verde

Agenpress. Torna Domenica 26 gennaio 2020 la manifestazione nazionale “Il mare d’Inverno”, organizzata dall’associazione ambientalista Fare Verde.

Migliaia di volontari e cittadini si recheranno sulle spiagge di tutta Italia per pulirle e con lo slogan “C’è un mare di plastica di cui possiamo fare a meno” continueranno a denunciare l’invasione di questo materiale altamente invasivo e inquinante.

L’evento ecologista più longevo d’Italia, giunto alla 29^ edizione, quest’anno ha ricevuto il Patrocinio della Commissione UE – Rappresentanza per l’Italia, la Camera dei Deputati, il Ministero dell’Ambiente e la Guardia Costiera.

I volontari di Fare Verde coglieranno l’occasione per fare anche quest’anno un censimento dei rifiuti raccolti. Una speciale “hit – parade” dove saranno elencati i tipi e le quantità di immondizia raccolta sugli arenili. Questo per dimostrare che sulle spiagge si trova di tutto ed è dovere dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni cooperare per tenerle pulite sempre, anche in inverno.

Ecco il programma della manifestazione “Il Mare d’Inverno” edizione 2020, con Regioni, località, spiagge e orari.

Elenco anche sul sito www.fareverde.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sabato 25 gennaio 2020

Grado (GO), Lido Costa Azzurra, ore 10-12;

Monfalcone (GO), spiaggia località Marina Julia, ore 10-12;

Domenica 26 gennaio 2020

Duino Aurisina (TS), spiaggia Sistiana, ex stabilimento Castelreggio, ore 10-13;

Domenica 2 febbraio 2020

Rosolina Mare (RO), zona Caleri, ore 10-12.30;

Domenica 9 febbraio 2020

Marano Lagunare (UD), spiaggia centrale, ore 10-13.

VENETO

Domenica 26 gennaio 2020

Chioggia (VE), spiaggia sottomarina di Chioggia, c/o Bagni Clodia, ore 9.30-12.30;

Domenica 2 febbraio 2020

Rosolina Mare (RO), zona Caleri, ore 10-12.30.

TOSCANA

Domenica 26 gennaio 2020

Pietransanta (LU), Pontile di Tonfano, spiaggia a Motrone, ore 9.30-12.30.

LAZIO

Sabato 25 gennaio 2020

Formia (LT), spiaggia di Gianola, lato Rio Santacroce, ore 10-13;

Formia (LT), spiaggia di Vindicio, lato Rio Pontone, ore 10-13;

Formia (LT), spiaggia S. Janni, dietro il ristorante Il Fagiano, ore 10-13;

Domenica 26 gennaio 2020

Fondi (LT) spiaggia e duna di Capratica, ore 10-13;

Nettuno (LT), spiaggia libera antistante il Santuario di Nostra Signora delle Grazie, ore 10-12;

Terracina (LT), spiaggia 24^ traversa, viale Circe, ore 9.30-12.30;

Civitavecchia (RM), spiaggia della Marina, viale Garibaldi, ore 10-12.30;

Ostia Lido (RM), Lungomare Duca degli Abruzzi, altezza civico 36, ore 9.30-12;

Pomezia (RM), Lungomare delle Sirene 433, cancello 13, ore 10-13;

Tarquinia (VT), spiaggia località San Giorgio, ore 10-12.30;

Tarquinia (VT), spiaggia località Saline, ingresso lato pineta S. Giorgio, ore 10-12.30;

Venerdì 31 gennaio

Ladispoli (RM), Lungomare Marina di Palo, ore 9.30-12.30;

Domenica 2 febbraio

Ladispoli (RM), Lungomare Marina di Palo, ore 9.30-12.30;

Sperlonga (LT), spiaggia della Canzatora, ore 9.30-13.

CAMPANIA

Domenica 26 gennaio 2020

Santa Marina (SA), spiaggia di Policastro Bussentino, tratto dal porto alla foce del Bussento, ore 9-12;

Castelvolturno (CE), spiaggia libera, ore 9.30-12.

ABRUZZO

Domenica 26 gennaio 2020

Pescara (PE), Lungomare Matteotti, foce nord del fiume (Arena del Mare), ore 9-13.

MOLISE

Domenica 26 gennaio 2020

Termoli (CB), Lungomare Nord, presso hotel modenese, ore 9.30-12.

PUGLIA

Domenica 26 gennaio 2020

Bari – Palese (BA), Lungomare Tenente Nicola Massaro, altezza civico 14, ore 10-12.30;

Campomarino di Maruggio (TA), lato sinistro porto, ore 10-12;

Brindisi (BR), Costa presso “Forte a Mare”, diga di Punta Riso, ore 9.30-13;

Domenica 2 febbraio 2020

Mola di Bari (BA), spiaggia Lungomare di Cozze, ore 9-13.

SICILIA

Sabato 25 gennaio 2020

Scoglitti (RG), spiaggia di Cammarana, ore 9 -13;

Domenica 26 gennaio 2020

Acireale (CT), spiaggia di Stazzo, ore 10-12;

Messina (ME), zona Falcata, ore 8.30-11.30;

Augusta (SR), Loc. Lungomare Granatello, ore 9-12.30;

Piraino (ME), Località Gliaca, spiaggia “Scogliera”, ore 10-13.