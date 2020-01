Agenpress. Per la prima volta nella storia del Paese, i cittadini israeliani potranno recarsi in Arabia Saudita, Stato con cui Israele non ha relazioni diplomatiche.

Il viaggio potrà essere effettuato per motivi religiosi o per motivi di lavoro e con una permanenza non superiore a nove giorni. Inoltre chi va dovrà avere un invito ufficiale delle autorità saudite e nessun altro motivo ostativo.