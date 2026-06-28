Terremoto Venezuela: 1,8 milioni di persone, fra cui 680.000 bambini, hanno bisogno di assistenza umanitaria

AgenPress. L’UNICEF stima che 1,8 milioni di persone, tra cui 680.000 bambini, abbiano bisogno di assistenza umanitaria a seguito dei terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno.

Due terremoti, di magnitudo 7,2 e 7,5, si sono verificati a distanza di un minuto l’uno dall’altro il 24 giugno, nell’evento sismico più grave che abbia colpito il Venezuela in oltre un secolo. Da un’analisi satellitare preliminare è emerso che quasi un terzo degli edifici nella zona più colpita valutata finora, Catia La Mar nello Stato di La Guaira, ha subito danni.

“A tre giorni dall’inizio della risposta, la portata dei bisogni sta diventando più chiara”, ha dichiarato Manuel Rodriguez Pumarol, rappresentante dell’UNICEF in Venezuela. “Gli ospedali stanno operando al di là della loro capacità, migliaia di bambini non hanno un accesso affidabile all’acqua potabile e molte scuole sono state danneggiate. L’UNICEF sta collaborando con il governo del Venezuela e con i partner per potenziare il sostegno ai bambini e alle famiglie; finanziamenti continuativi saranno fondamentali per sostenere la risposta nelle settimane a venire”.

Gli ospedali negli Stati di La Guaira, Caracas, Carabobo, Aragua e Falcón hanno subito gravi danni, portando alcune strutture al limite della capacità e compromettendo l’assistenza ai bambini e alle donne incinte. Solo nel Distretto della Capitale, secondo informazioni preliminari, 432 scuole – più di un terzo del totale delle scuole del distretto – sono state danneggiate, ostacolando l’istruzione dei bambini; si prevede che il bilancio sia ancora più elevato in altri stati una volta completate le valutazioni. Le autorità stanno utilizzando le scuole non danneggiate come rifugi temporanei per le famiglie sfollate.

In collaborazione con il governo del Venezuela, il sistema delle Nazioni Unite e altri partner umanitari, l’UNICEF ha attivato una risposta di emergenza potenziata, inviando personale aggiuntivo e mobilitando aiuti per raggiungere circa 650.000 persone, tra cui 234.000 bambini, con assistenza nei settori della salute, della nutrizione, dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari, della protezione dell’infanzia e dell’istruzione.

Il 27 giugno è arrivato a Valencia (Venezuela) un primo carico aereo dell’UNICEF, proveniente dal magazzino regionale dell’UNICEF a Panama, contenente 20 tonnellate metriche di forniture mediche, articoli per l’acqua e i servizi igienico-sanitari e tende. Nei prossimi giorni è previsto un secondo carico proveniente dal centro di approvvigionamento globale dell’UNICEF a Copenaghen. Complessivamente, i due carichi dovrebbero fornire sostegno a oltre 100.000 persone.

L’UNICEF stima che siano necessari 52 milioni di dollari americani per far fronte all’emergenza sismica, nell’ambito del più ampio appello “Azione umanitaria per i bambini 2026” a favore del Venezuela, che ammonta a 137,6 milioni di dollari americani. L’UNICEF ha già mobilitato circa 3,5 milioni di dollari americani dai propri fondi interni di emergenza per consentire un rapido impiego iniziale di aiuti e personale, e sta chiedendo ai donatori ulteriori finanziamenti flessibili per sostenere e potenziare la risposta.