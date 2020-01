Cina. 81 morti, quasi 3 mila infettati. Diffuse tre immagini del coronavirus

Agenpress – Almeno 81 morti e un totale di 2.835 casi di contagio confermati. È questo l’ultimo bilancio sul coronavirus in Cina, dove il governo continua a disporre nuove misure per cercare di arginare l’epidemia. L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il rischio globale derivante dal coronavirus è “elevato”, ammettendo un errore nei suoi precedenti rapporti in cui riferiva che il rischio fosse “moderato”.

A Pechino, riferisce la Commissione sanitaria municipale, oggi si è registrata la prima vittima – rientrata da Wuhan il 15 gennaio – e otto nuovi casi di contagio, per un totale di 80.

Il Centro cinese per i controlli e la prevenzione delle malattie ha rilasciato tre immagini del coronavirus 2019-nCoV rilasciate dal Centro cinese per i dati microbiologici (Nmdc) che fa capo ai Centri cinesi per il controllo delle malattie (China Cdc). Le prime due immagini, una delle quali è l’ingrandimento dell’altra, mostrano particelle del nuovo coronavirus isolate da un paziente il 6 gennaio; la terza immagine riguarda invece le particelle del virus isolate da un campione ambientale a Whuan.