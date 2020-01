Coronavirus. Team esperti di Hong Kong parla di 44.000 infettati. Due ospedali in tempo record

Agenpress – Un team di esperti di Hong Kong al lavoro sull’emergenza del coronavirus ha invocato l’adozione di “misure draconiane” come il blocco ai viaggi e la chiusura delle scuole nelle principali città del paese, stimando a Wuhan, il focolaio dell’infezione, già 44.000 infettati. Presentando la ‘mappatura del virus’, Gabriel Leung, preside della facoltà di medicina dell’Hong Kong University, ha tracciato scenari da incubo per l’accelerata della diffusione nelle principali città cinesi. “Dobbiamo essere pronti al fatto che l’epidemia possa diventare una a livello globale”.

Le autorità di Wuhan hanno disposto la costruzione di due nuovi ospedali in tempi record: quello di Huoshenshan, che avrà una capacità compresa tra i 700 e i 1.000 posti letto, e quello di Leishenshan, con una capienza dai 1.300 ai 1.500 posti. Le due strutture dedicate alla terapia specifica dell’infezione, dovrebbero aprire rispettivamente il 3 e il 5 febbraio. I due cantieri sono stati visitati oggi dal premier cinese, Li Keqiang, in visita a Wuhan, che ha chiesto di accelerare i lavori. “Dobbiamo usare ogni mezzo possibile per ammettere tutti i pazienti”, ha aggiunto Li. Il premier ha inoltre sollecitato nuovi sforzi per tutelare gli operai edili da possibili infezioni.