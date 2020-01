Ostia. R. Mussolini (Con Giorgia), Carabella (FDI). Case Ater senza riscaldamenti e famiglie al gelo

Agenpress – «A nulla sono valse le proteste dei cittadini, che a più riprese hanno cercato risposte dall’amministrazione, a nulla sono valsi gli appelli e i reiterati interventi con i quali FdI ha cercato di far sì che questa maggioranza prendesse atto della drammatica situazione nella quale si è costretti a vivere nella case Ater di Via Vasco de Gama o Ostia, al gelo da più di un mese nonostante le rigide temperature della stagione.

Così oggi sono ancora 230 i nuclei familiari senza un impianto di riscaldamento funzionante, perché i cinque stelle si sono guardati bene dal provvedere prima agli interventi manutentivi indispensabili all’utilizzo di caldaie e termosifoni e poi alla riparazione degli stessi fuori servizio dalla metà di dicembre. Tra l’altro la maggior parte di queste famiglie è composta da anziani, spesso malati e soli, bambini e disabili. Come si può pensare di condannarli al freddo?

Nelle scorse settimane siamo stati contattati da queste persone, esasperate perché a lungo ignorate da chi in campagna elettorale si diceva pronto a stare al loro fianco, e siamo andati a verificare la situazione di persona. Quello a cui abbiamo assistito non è davvero tollerabile. Abbiamo, quindi, scritto agli organi preposti per chiedere un intervento immediato, ma ancora una volta questa amministrazione si è dimostrata sorda a ogni appello. Il silenzio con il quale la maggioranza sta rispondendo alle richieste di questi cittadini oltre che ai nostri richiami è inaccettabile, l’ennesima riprova dell’incapacità con la quale stanno governando questa città e del vergognoso e profondo menefreghismo che hanno messo in campo verso tutto e tutti.

Non pensino, però, che la nostra battaglia a fianco di queste famiglie è giunta al capolinea. Ora più che mai vogliamo una soluzione e la vogliamo subito».

A dichiararlo Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, e Simone Carabella, dirigente FdI.