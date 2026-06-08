Federazione Europea della Cultura della Medicina Integrata. Al via un progetto internazionale di ricerca e cooperazione scientifica

AgenPress. Si è conclusa con grande partecipazione e vivo entusiasmo la Seconda Conferenza dei Membri Fondatori della Federazione Europea della Cultura della Medicina Integrata (FECMI), svoltasi il 6 giugno alla presenza di medici, professori universitari, ricercatori ed esperti provenienti da diversi Paesi.

L’incontro ha rappresentato un passaggio fondamentale nel percorso di costruzione e consolidamento della Federazione. Nel corso dei lavori sono stati approvati e condivisi all’unanimità i principi ispiratori dell’organizzazione, lo statuto, l’organigramma, le commissioni operative e gli obiettivi strategici che guideranno le attività future.

La Federazione svilupperà il proprio impegno lungo due direttrici fondamentali: da un lato il rafforzamento di una rete internazionale di professionisti, università, centri di ricerca e istituzioni sanitarie, dall’altro la promozione dell’informazione scientifica, della formazione continua, della ricerca clinica e dei convegni internazionali dedicati alla medicina integrata.

Particolare attenzione è stata dedicata al concetto di Cultura della Medicina Integrata, intesa non soltanto come integrazione tra differenti approcci terapeutici, ma come autentico spazio di incontro tra conoscenze scientifiche, tradizioni mediche, valori umani e patrimoni culturali provenienti da diverse parti del mondo.

La Cultura della Medicina Integrata promuove il dialogo, il rispetto reciproco e la collaborazione tra professionisti della salute, favorendo una visione della medicina e della prevenzione sempre più multidisciplinare, inclusiva e centrata sulla persona.

I partecipanti hanno ribadito l’importanza di sostenere e valorizzare la medicina integrata come strumento di unione tra popoli, culture e competenze. Ogni professionista porta con sé non soltanto conoscenze scientifiche, ma anche una preziosa eredità culturale e umana che contribuisce ad arricchire il confronto e a costruire una comunità internazionale più forte, coesa e orientata al bene comune.

In un contesto globale che richiede sempre più cooperazione, dialogo e condivisione delle conoscenze, la Cultura della Medicina Integrata può rappresentare un ponte tra Oriente e Occidente, tra tradizione e innovazione, tra ricerca scientifica ed esperienza clinica, contribuendo alla costruzione di una rete internazionale capace di promuovere salute, benessere, conoscenza e sviluppo umano.

Al termine della riunione sono stati approvati all’unanimità gli indirizzi programmatici della Federazione e le principali aree di interesse scientifico e clinico.

OBIETTIVI SCIENTIFICI E CLINICI DELLA FEDERAZIONE:

La Federazione promuoverà attività di studio, ricerca, prevenzione, formazione e cooperazione internazionale nei seguenti ambiti:

* Apparato locomotore e patologie professionali • Nutrizione e corretti stili di vita • Acqua, salute e benessere • Patologie metaboliche e immunitarie • Medicina, cultura e dialogo interculturale • Salute globale e ambiente • Prevenzione e promozione della salute • Cooperazione internazionale e scambio delle buone pratiche scientifiche e cliniche • Collaborazione tra associazioni, università, ricercatori e professionisti della salute

La Federazione Europea della Cultura della Medicina Integrata proseguirà il proprio impegno per favorire l’incontro tra professionisti, università, centri di ricerca, istituzioni sanitarie e associazioni culturali, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una medicina sempre più aperta, collaborativa, umana e orientata alla salute delle persone.

ORGANIGRAMMA INTERNAZIONALE

PRESIDENZA

* Foad Aodi – Presidente

* Fabio Burigana – Vicepresidente

* Giada Ying Zhao – Vicepresidente

* Igor Kosuta – Vicepresidente

COMITATO SCIENTIFICO

* Lucio Sotte – Presidente • Roberto Germano – Vicepresidente

* Guo Chunbiao – Vicepresidente

* Zhang Jianmin – Vicepresidente

SEGRETERIA

* Roberto Germano – Direttore

* Giada Ying Zhao – Direttrice

* Zheng Zhongyu – Vicedirettore

COMITATO COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

* Carlo Marino – Presidente

* Zheng Zhongyu – Vicepresidente

COMITATO DEGLI OSSERVATORI

* Salvatore Guerrieri – Presidente

COMITATO INNOVAZIONE E SVILUPPO

* Massimo Iannacone – Presidente

* Giada Ying Zhao – Vicepresidente

COMITATO STUDIO CLINICO

* Tang Shulan – Presidente

* Claudio Corbellini – Vicepresidente

COMITATO GIOVANI PROFESSIONISTI

* Letizia Aodi – Direttrice • Wang Boyan – Vicedirettore

* Nadir Aodi – Vicedirettore

CONSIGLIERI

* Antonio Guerci • Giovanna Aboulkhair • Wang Boyan