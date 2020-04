Coronavirus. L’avvocato Luca Di Carlo fa un appello al Capo dello Stato

Agenpress. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 27 marzo rivolgendosi agli italiani, in una parte del suo discorso, ha dichiarato: “Ho auspicato – e continuo a farlo – che questa emergenza possa essere il frutto di un impegno comune, fra tutti: soggetti politici, di maggioranza e di opposizione, soggetti sociali, governi dei territori”.

Ecco da queste parole l’Avvocato Luca Di Carlo, prende lo spunto, per fare un appello al Capo dello Stato: “Caro Presidente esorti i parlamentari a rinunciare o tagliare gli importi dello stipendio su tutti i giorni che sono stati assenti in Parlamento nel periodo del coronavirus. Tale importo diventi contributo di solidarietà in questo momento di gravissima crisi economica”.

Aiutare i poveri è un dovere dello Stato.

All’appello dell’avvocato Luca Di Carlo si sono uniti altri illustri giuristi.