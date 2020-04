Coronavirus, Sen. Antonio Saccone (Udc): il capo della protezione civile, parla e talvolta straparla.

Agenpress. Ora basta, la misura è colma. Un capo della protezione civile che sembra vivere in un maledetto reality e non a capo di una delle strutture più sensibili del paese. Parla e talvolta straparla.

Siamo stati silenti per lungo tempo pur non condividendo molte delle cose fatte con pressappochismo. Con tutto il rispetto, in troppo occasioni ha mostrato che e’ andato oltre. E quelle conferenza stampa delle 18 di tutti i giorni, un rituale, a detta di molti con numeri surreali, sono state spesso foriere di imprecisioni, improvvisazioni con messaggi contraddittori. Per non parlare della questione mascherine. Una umiliazione per il Paese.

Ora il capo della protezione civile si avventura in un lock down sino al 13 (?), al 16 maggio. (Poi smentito?) Chi lo ha autorizzato? Lo ha concordato con il capo del governo? Se ha parlato a titolo personale e’ molto grave perché è lì non per fare l’opinionista ma il capo della protezione civile all’insegna della responsabilità e della sobrietà.

Dichiarazione del Senatore Antonio Saccone.