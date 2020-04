Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Informazione italiana come Pechino”

Agenpress. “Ieri ho segnalato l’assordante silenzio generale dei media sulle cause della pandemia di Coronavirus.

Cito, a conferma della mia tesi, un’inchiesta commissionata da Fomiche.net a Datastampa. Da questa autorevole indagine sondaggio emerge che il sistema informativo televisivo e radiofonico italiano è sempre più cinesizzato.

Datastampa esamina i servizi di: Rai 1-2-3, Rete 4, Canale 5, La 7, Tg com24,TV 2000,Sky. Lo fa prendendo a paradigma tre diversi eventi relativi ad aiuti portati in Italia da Cina, Russia e Stati Uniti.

Lo sbarco di mascherine dalla Cina tra il 12-13 Marzo ha ottenuto nel complesso 42 servizi, evento analogo da parte di russi nel periodo il 23 e 24 Marzo 12 servizi, solo 10 servizi per aiuti portati dagli Usa nel periodo 30-31 Marzo. Come è facile ricavare i servizi delle maggiori emittenti italiane si sono spostati tutti a favore della Cina.

Domanda: perché?”. La situazione informativa italiana ormai è, come se non peggiore, a quella di Pechino”: lo dichiara in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.