L’ opinione di Roberto Napoletano. La verità per potersi guardare allo specchio

A nessuno può essere consentito di far passare per morto di raffreddore chi è vittima del Covid-19

Agenpress – Non sappiamo come dirlo. Noi vogliamo solo che l’Italia possa tornare a guardarsi allo specchio. Soprattutto che possa ritrovarsi unita davanti a quello specchio. Perché ciò accada, a nessuno può essere consentito di fare morire di raffreddore chi è morto di Covid 19. Non è consentito a nessuno di nascondere i morti. Non è consentito a nessuno di fare passare i martiri come eroi. Sono eroi certo tutti, i nostri medici e i nostri infermieri, ma una parte di loro qualcuno li ha mandati a morire.

Siamo ancora in piena emergenza e, per questo, non vogliamo alimentare polemiche. Chiediamo solo conoscenza e verità e le chiediamo subito perché non ci siano nuovi martiri. Il secondo report dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sui decessi nelle case di riposo degli anziani elenca i dati regione per regione dal 1° febbraio al 6 aprile e rivela numeri agghiaccianti.

