Agenpress. “Anzaldi attacca il Tg2 perché da spazio (com’è giusto che sia) non solo alla sinistra, ma anche al centrodestra, ma a lui piace attaccare tutto ciò che è centrodestra, si metta l’anima in pace la Rai è una tv pubblica, libera, trasparente ed equa, non di proprietà della sinistra!”

Lo dichiara l’On. Lorenzo Cesa (Segretario Nazionale Udc).