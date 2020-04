Versione giusta: Coronavirus, On. Portas (Leader dei Moderati): App “Immuni” nasce fuori tempo massimo

Agenpress. “Esporre gli italiani al rischio di mettere i propri dati personali in mano non si capisce bene a chi sarebbe un atto di grande irresponsabilità. Credo che la applicazione IMMUNI nasca fuori tempo massimo non risponda per nulla alla esigenza di monitorare i positivi al covid 19 ma abbia altre applicazioni industriali.

Credo che il copasir dovrebbe intervenire sulla materia e fare chiarezza. È’ necessario monitorare e prevenire. Il garante sulla privacy sicuramente avrà qualcosa da ridire a riguardo.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).