Coronavirus, Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Lo Stato chieda scusa parenti defunti”

Agenpress. Ho appreso che ai parenti dei deceduti da Covid 19, l’amministrazione dello Stato ha inviato una burocratica fattura col pagamento delle spese di trasporto salma e cremazione.

Trovo non corretta e disumana questa procedura nei riguardi di italiani che neanche hanno potuto vedere o assistere i loro cari in punto di morte e che in alcuni casi neppure hanno saputo con esattezza dove si trovasse la loro salma.

E’ incredibile questo Stato che trova le risorse per assistere i migranti ed invece vuole rifarsi sui cittadini colpiti da dolore. Suggerisco: annulli quelle fatture e chieda scusa ai parenti dei defunti”: lo dice il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.