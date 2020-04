Zingaretti: abbiamo sottoscritto il Protocollo con Ferrovie dello Stato per 18 miliardi di investimenti nel Lazio

Agenpress. Oggi abbiamo sottoscritto il Protocollo con Ferrovie dello Stato per 18 miliardi di investimenti nel Lazio: ferrovie, treni, strade. Obiettivo: aprire cantieri, aumentare la competitività del territorio, creare lavoro, migliorare la qualità della vita.

Anche questo è il modo di combattere il Coronavirus e i suoi effetti; l’aspetto sanitario prima di tutto, ma anche investimenti per lo sviluppo e per il lavoro, per ricostruire la fiducia nel futuro.