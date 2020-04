Coronavirus. Iss, obiettivo è tenere indice contagio sotto 1, o ricrescita curva e morti

Agenpress – Il prossimo scenario “è tenere l’indice di contagio R con zero sotto il valore 1: se dovesse invece risalire sopra l’1 ci sarebbe una ricrescita della curva, con nuovi grandi numeri per le terapie intensive e decessi”.

Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa all’Iss. Strumenti fondamentali sono quindi, ha rilevato, “l’individuazione ed il monitoraggio tempestivo dei casi”.

“Arrivare ad un indice di contagio pari a zero – ha affermato Brusaferro – non è per ora verosimile, è uno scenario nel tempo. E’ invece verosimile mantenere tale indice sotto l’1, cosa che ci consentirà di avere meno casi con la possibilità di garantire la risposta ospedaliera”.

“La curva mostra che i sintomatici si riducono, ma ci sono ancora casi, anche questi però in riduzione. Aumenta l’utilizzo dei tamponi. Crescono gli asintomatici o coloro che hanno patologie lievi e si riducono i pazienti critici. Inoltre le età più avanzate, con più patologie, sono a maggior rischio mortalità”.

Il numero dei casi di Covid-19 “si sta riducendo dappertutto, ma è ancora necessaria prudenza rispetto alle misure di riapertura perché la situazione è diversificata nel Paese”, ha detto ancora, specificando che la maggiore concentrazione “si ha nelle Rsa, a livello familiare e al lavoro”, ha aggiunto. Inoltre, ad aprile, “sono aumentati i casi tra le donne”.