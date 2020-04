Agenpress. “E’ vergognoso quanto successo oggi in Parlamento! I grillini si dimostrano ancora una volta incoerenti, cambiano idea in base a come cambia il vento, dicono tutto il contrario di tutto.

I pentastellati hanno dimostrato di essere i “burattini” del PD, e da bravi soldatini hanno eseguito gli ordini, tutto ciò è nauseante. Per fortuna anche tra loro c’è qualcuno che pensa con la propria testa ed ha fatto la cosa giusta.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).