Premier Conte indica le date delle riaperture

Agenpress. Il premier Giuseppe Conte nella fase 2 ha indicato anche le riaperture delle attività:

1) Dal 18 maggio potrà riaprire il commercio al dettaglio;

2) Apriranno anche le mostre, i musei e biblioteche, nonché anche gli allenamenti di squadra;

3) il 1 giugno potranno riaprire bar, ristoranti e parrucchieri;

4) le scuole saranno chiuse fino alla fine dell’anno scolastico: potrebbe essere possibile far svolgere l’esame di Stato con misure adeguate;

Infine ci saranno misure per le famiglie in difficoltà per via delle scuole chiuse.