Fase 2. Orfini (PD), “non è geniale sostituire il Parlamento con una pletora di presunti esperti”

Agenpress – “Procedere per dpcm, ovvero decreti emanati direttamente dalla Presidenza del Consiglio che quindi non passano per il Parlamento, aveva senso durante l’emergenza. Tuttavia, decidere come ripartire non è una decisione emergenziale, ma un progetto.

E per come la vedo io l’idea di sostituire al Parlamento una pletora di presunti esperti di ‘non so che’ non è geniale. È proprio sbagliata. E produce la confusione che abbiamo tutti visto ieri”.

Lo scrive su Facebook Matteo Orfini, parlamentare del Partito Democratico.

“È una situazione davvero difficile e il governo ce la sta mettendo tutta, per questo va sostenuto. Ma serve anche che ritrovi l’umiltà di farsi aiutare e che gli strumenti della democrazia parlamentare tornino protagonisti. Non servono le task force. Serve la politica”.