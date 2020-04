Meteo. Tornano piogge e temporali sull’Italia

Agenpress – La giornata di oggi sarà caratterizzata dal bel tempo su quasi tutte le regioni, ma non mancheranno locali disturbi: infatti nel pomeriggio si attendono piogge sparse sulle aree interne della Sicilia a causa di correnti instabili in arrivo all’estremo Sud. In serata le piogge arriveranno anche su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria.

A partire dalla giornata di domani molte regioni della nostra penisola saranno interessate da nubi e piogge diffuse e di conseguenza anche da un generale calo delle temperature; sul Nord Italia non si escludono inoltre temporali sparsi a causa dell’ingresso di aria più fredda in quota che potrebbe innescare attività elettrica e improvvisi colpi di vento. Mentre il Centro Nord sarà assiduamente colpito da piogge frequenti, le regioni meridionali saranno interessate in modo più parziale. Per quello che riguarda i prossimi giorni della settimana, sembra sempre più probabile un’alternanza tra tempo stabile e perturbazioni, ma vista l’incertezza e la distanza temporale, vi invitiamo sempre a rimanere aggiornati sul nostro sito www.centrometeoitaliano.it