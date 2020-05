Coronavirus, Scandurra: “Regioni colpevoli, usano pochi fondi Ue”

Il giornalista concorde con la linea da sempre espressa dal Professor Giulio Tremonti, tra i primi a sollevare il problema

Agenpress. “L’Italia utilizza pochissimi fondi UE. La colpa è dell’incapacità delle Regioni che negli ultimi dieci anni hanno fatto scarsissimo ricorso ai bandi e alle contribuzioni preziose dell’Europa.

Denari che ora avrebbero fatto la differenza, anche rispetto all’incapienza monetaria di un governo centrale che per immettere liquidità del sistema è costretto a ricorrere alle banche, pietendo loro come il più infelice dei supplici e offrendo garanzie ridicole che non convincono gli istituti di credito e ostacolano di fatto la concessione e l’erogazione dei finanziamenti.

A ciò si aggiungano anche o balletti sulle possibili date legate alla riapertura degli esercizi commerciali, che variano giornalmente a seconda degli umori di Stato, Regioni e Sindaci, con atteggiamenti spesso conflittuali e improduttivi per il benessere della collettività e delle micro e macro economie locali e di scala”.

Lo rileva il giornalista e saggista Maurizio Scandurra in una nota quotidiana affidata come sempre all’Agenpress.