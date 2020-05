Bonaccorsi (Cultura e Turismo): utile e proficuo avviato con Re Mind per migliorare il Settore Immobiliare

Agenpress. Ha posto in evidenza la sottosegretaria ai Ministero dei Beni Culturali e al Turismo Lorenza Bonaccorsi che “prosegue, utile e proficuo, il dialogo avviato con Re Mind e finalizzato all’ascolto di idee e proposte per migliorare il settore.

Per questo ringrazio Re Mind Filiera Immobiliare per il suo lavoro e per le diverse iniziative, nonché per l’importante incontro di oggi. Da questo significativo dialogo sono nati anche degli spunti che hanno portato alla elaborazione di alcuni Ordini del giorno, presentati nel corso delle votazioni per l’approvazione del “Cura Italia” lo scorso 24 aprile”.

“In particolare” – ha chiuso la Sottosegretaria Bonaccorsi – “ la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare – ivi compresi gli immobili storici – e dei relativi impianti con materiali e secondo modelli di sostenibilità energetica-ambientale.

Indicazioni sono state date anche per il Turismo, in particolare per il settore delle Terme, con la possibilità di promuovere lo stanziamento di alcuni fondi esistenti per sostenere maggiormente anche questo settore, uno dei più strategici del nostro Paese”.