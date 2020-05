Morani (Mise): approfondiremo i temi Re con il supporto tecnico-normativo di Re Mind

Agenpress. Durante il think tank Re Mind Filiera Immobiliare è intervenuta con un messaggio di saluto la Sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico Alessia Morani che rivolgendosi ai partecipanti e al Presidente Paolo Crisafi ha fatto presente “Desidero porgere un saluto al think tank Re Mind tra operatori della filiera Immobiliare e le istituzioni, che coincide con la ripresa oggi delle attività di questa fase due.

Il settore immobiliare è da traino per l’economia del Paese e, quindi, ritengo importante aver individuato dei temi come la messa in sicurezza degli immobili e degli impianti (con particolare riguardo all’antisismica, antincendio e al settore degli ascensori).

Di altrettanta importanza e’ l’utilizzo di protocolli e materiali sostenibili da un punto di vista energetico – ambientale.

Il tutto all’interno delle nostre case, nei negozi ed uffici, dove un ruolo importante viene svolto dagli amministratori di condominio e dai gestori di patrimoni immobiliari.

Su tale scia fondamentale avere strumenti finanziari immobiliari in linea con gli altri Paesi più evoluti.

Approfondiremo i temi con il valido supporto tecnico-normativo di Re Mind Filiera Immobiliare presieduta dal Prof. Paolo Crisafi al fine di verificare ed utilizzare le migliori buone pratiche internazionali per perfezionare gli impianti normativi esistenti”.