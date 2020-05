Pella (FI): “Lavoriamo per sostenere il nostro Paese, l’obiettivo più alto”

Agenpress. Forza Italia continua senza sosta a proporre soluzioni al Governo e a dare risposte ai territori, senza altro scopo che il bene del Paese. Il contributo autorevole e determinato a proporre soluzioni del Vicepresidente Tajani nell’intervista di oggi sottolinea come il Governo farebbe bene ad ascoltarle e ad accoglierle, senza investire tempi in “giochi di palazzo” cui certamente Forza Italia non si presterà.

Continueremo, e mi impegnerò personalmente nella prossima cabina di regia Governo-Regioni-Enti locali, a chiedere l’uniformità e l’omogeneità delle regole sull’utilizzo delle mascherine, con il coinvolgimento dei Comuni, e informazioni attendibili su tracing, test e trattamento. La prudenza e il senso di responsabilità dei cittadini devono potersi fondare sulla condivisione di dati certi e non essere coltivati sulla paura e sulla confusione.

Gli stessi sentimenti che stanno prendendo il sopravvento a livello economico, se non vi saranno chiarezza e coraggio nei provvedimenti del decreto maggio: risorse a fondo perduto per le imprese, i commercianti e gli autonomi; voucher in agricoltura e generale superamento del decreto dignità per incoraggiare il mercato del lavoro; semplificazione e sospensione temporanea del Codice degli Appalti per rimettere in moto l’economia locale.

Una linea di responsabilità, ribadita dallo stesso fondatore di Forza Italia e fondatore del centro-destra, il Presidente Silvio Berlusconi, che, ancora oggi nella sua intervista, punta a sostenere l’Italia con soluzioni concrete e lungimiranti, non certo l’attuale governo che dimostra ancora di non fare la sua parte fino in fondo. Non sostiene certamente l’attuale governo che dimostra ancora di non fare la sua parte fino in fondo. Forza Italia ha radici liberali, cristiane e garantiste; un’anima che appartiene alla grande famiglia europeista dei popolari.