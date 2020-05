Coronavirus, Scandurra: “Riapertura sia coordinata e sinergica”

Il giornalista affonda duramente le dinamiche messe in atto dal Governo per consentire al Paese di ritornare in pista

Agenpress. “Parrucchieri, estetisti, centri commerciali ed esercenti al dettaglio continuano a non avere regole e protocolli chiari per riaprire in sicurezza”. Lo afferma in una nota quotidiana ad Agenpress il giornalista e saggista Maurizio Scandurra.

“L’unica certezza è la contrazione dei volumi e della tenuta economica contingente delle PMI. Un Paese a scaglioni non è pensabile per l’immediato futuro, in quanto si rischia solo un’esasperazione delle tensioni e un aumento di burocrazia e procedure diverse da territorio a territorio.

Il problema non è la GDO, bensì il piccolo commercio che non possiede accantonamenti e riserve sufficienti per far fronte a una crisi epocale che non si può affrontare con i tempi biblici e le complessità decisionali e operative di un Governo Conte che appare del tutto inadeguato a fronteggiarla.

Il virus sta ormai scemando, riapriamo l’Italia e torniamo alla normalità. Non è possibile pensare di perdere ancora a oltranza e fino all’arrivo di un vaccino ore di vita preziosa per far code, esasperando i tempi d’attesa ovunque, e riducendo i risultati”.