Fase 2, On. Lorenzo Cesa (Udc): Il Governo permetta la riapertura a chi garantirà rispetto norme sicurezza

Agenpress. “Servono finanziamenti a fondo perduto e shock fiscale per famiglie e imprese. C’è troppa burocrazia, troppa lentezza, le imprese hanno bisogno di ripartire il prima possibile per scongiurare eventuali fallimenti e addirittura chiusure a tempo indeterminato di tante aziende in Italia.

Le famiglie Italiane hanno bisogno di sussidi immediati, così non possono andare avanti, ci troveremo più poveri e disoccupati se non si interviene subito. Il Governo permetta la riapertura a tutti coloro che sono in grado di garantire il rispetto delle norme di sicurezza come hanno già fatto in altri Paesi in Europa.”

Lo dichiara l’On. Lorenzo Cesa (Segretario Nazionale UDC).