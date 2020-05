Financial Times: “Luca Zaia rischia di offuscare Matteo Salvini”

Agenpress. “Rising star”, astro nascente. È così che l’autorevole Financial Times definisce Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Il governatore da più parti è stato riconosciuto come uno dei politici che ha saputo meglio gestire la pandemia in Italia.

Il Financial Times cita in particolare un sondaggio del politologo dell’università Luiss Roberto D’Alimonte, che sottolinea come, nel momento in cui la Lega scende al 30% dei consensi da quota 34% delle europee, il gradimento del Governatore Luca Zaia sia arrivato ad attestarsi attorno al 50%.

Un dato che non soltanto fa del governatore veneto il leader più apprezzato nel Paese, ma che, secondo il quotidiano, fotografa un possibile “cambio di equilibri” interno alla Lega.

Che ne sarà, infatti, di Matteo Salvini, la cui ascesa prima della crisi pareva inarrestabile? La sua aura di “invincibilità”, afferma il quotidiano britannico, sembra essersi infranta, mentre Zaia è “un astro nascente”, pronto ad offuscare il leader leghista. Per quest’ultimo, scrive il FT, “la minaccia più pericolosa” non giunge “dai suoi numerosi nemici”, ma piuttosto “dall’interno del suo stesso partito”.