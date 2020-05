Guadagnare su internet: i metodi più redditizi

Agenpress. Da qualche tempo, la Rete è piena di notizie relative a persone che sono riuscite a fare soldi con i video di YouTube , con i post di Instagram e così via. Ma è davvero possibile guadagnare in questo modo? La risposta è sì, a patto che si osservino determinate regole e si facciano le cose in un certo modo. La notorietà e i profitti non cadono dal cielo, ma è necessario conquistarseli con il lavoro e la costanza, esattamente come avviene in tutti gli altri settori. Qualche consiglio utile su come guadagnare utilizzando internet? Eccone qualcuno!

YouTube

Questa piattaforma di condivisione video consente a chiunque di aprire il suo canale e sfruttarlo per condividere contenuti di ogni tipo e relativi a qualsiasi argomento. Guadagnare grazie a questo strumento è possibile, a patto che si osservino talune regole fondamentali, necessarie per allargare il proprio seguito. Sarà opportuno, infatti, trattare esclusivamente argomenti di cui si è a conoscenza, evitando di improvvisarsi esperti di cose di cui non si sa nulla, e creare un rapporto di fiducia con i propri follower, mostrandosi sempre disponibili e coerenti con i propri valori e la propria filosofia. Una volta ottenuto un discreto bacino d’utenza, sarà possibile guadagnare tramite la pubblicità, le affiliazioni, oppure collegando il canale al proprio negozio online, in modo da aumentare il traffico organico nelle due direzioni. Tuttavia, la maniera più redditizia per fare soldi su YouTube è rappresentata dalle partnership commerciali, che consistono nel promuovere un brand o un prodotto all’interno dei propri video. Le aziende ne ricavano visibilità e, di conseguenza, sono disposte a pagare bene.

Copywriting

Quella del copywriter è una delle professioni da freelancer grazie alle quali è più facile guadagnare online. Cosa serve per diventare un copywriter? Un minimo di passione per la scrittura, discrete doti linguistiche e un po’ di buona volontà. Un copywriter dovrebbe utilizzare uno stile comprensibile a chiunque, semplice, chiaro e scorrevole. È fondamentale saper scrivere in italiano corretto (meglio se si conoscono più lingue), conoscere alla perfezione la grammatica e possedere un vocabolario ricco di termini. Infine, è utile conoscere un minimo di SEO. Di cosa si tratta? È presto spiegato. La SEO (Search Engine Optimization) è un insieme di tecniche utili a far emergere una pagina o un sito dal marasma di internet. In altre parole, la SEO serve a posizionare un sito nella parte alta delle ricerche relative a determinate parole chiave. Ma adesso cerchiamo di capire come fa un copywriter a guadagnare. Per fortuna, il Web è pieno zeppo di piattaforme di content marketing, pensate appositamente per mettere in connessione tra loro autori ed editori. Tra queste è possibile citare Greatcontent, O20, Fiverr e Freelancer. Candidarsi per più di un sito è un’ottima idea, in modo da poter scegliere la piattaforma che meglio delle altre rispecchia il proprio modo di lavorare.

Instagram

Le opportunità di guadagno su questa piattaforma sono legate a diversi fattori, tra cui l’unicità dei propri contenuti, il numero di follower e l’impegno dedicato. Ma nello specifico come si fa a guadagnare con Instagram?