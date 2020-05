Carceri, Annalisa Chirico: “Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sembra Alice nel paese delle meraviglie”

Agenpress. Commenta così, in un video su Facebook, la giornalista Annalisa Chirico, presidente di “Fino a prova contraria“, mentre si moltiplicano le voci di un decreto legge che ponga rimedio alle scarcerazioni anticipate di 376 mafiosi.

‘Solo nella Repubblica delle banane, i cittadini che vanno a comprare il latte vengono sorvegliati dai droni mentre decine di mafiosi, condannati in via definitiva, tornano a casa con tutti i rischi che ciò comporta. Uno schiaffo in faccia ai magistrati, alle forze dell’ordine e a quanti hanno collaborato con le istituzioni per smantellare le reti criminali’.

‘Le sommosse di inizi marzo, con 14 detenuti morti, i contagi dietro le sbarre fuori controllo, le scarcerazioni anticipate, le pesanti ombre sulla nomina al Dap: in altri tempi tali fallimenti avrebbero comportato le dimissioni del ministro per responsabilità politica oggettiva. Ma nel caso di Bonafede si chiude un occhio per tirare a campare’