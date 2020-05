Coronavirus, Mariastella Giorlandino (ArtemisiaLab): protocollo ripartenza, in aiuto a professionisti e aziende

Agenpress. “Artemisia Lab in collaborazione con Dyrecta Lab, Biotecho e un’equipe di professionisti, hanno creato il “PROTOCOLLO RIPARTENZA” finalizzato alle aziende e ai professionisti per monitorare e prevenire la diffusione del virus in azienda durante l’attività lavorativa.

Il protocollo tutela, con approccio unico, salute dei lavoratori e continuità aziendale. Vengono utilizzate 2 differenti metodiche: immunodosaggio in fluorescenza automatizzato e immunodosaggio in chemiluminescenza. Al proposito, è in corso, a titolo gratuito, un protocollo di validazione dei test con l’Università di Tor Vergata. In più, un software web ed una applicazione per smartphone e tablet permetterà la rilevazione dei parametri fisici e biochimici sia in modalità manuale che automatizzata.”

Lo dichiara Mariastella Giorlandino (Presidente Artemisia Lab).